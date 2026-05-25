Массированная атака ВСУ 25 мая: охота на мирных жителей и разрушения

Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы, сбиты 173 БПЛА. Какие области оказались под ударом к утру 25 мая, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, были атакованы Белгородская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Также были совершены налеты на Московский регион и Крым.

Ярославская область

Сегодня ночью в Ярославской области была отражена массовая атака украинских БПЛА. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор региона Михаил Евраев.

«Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», - уточнил он.

При этом, по словам губернатора, во время атаки было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Однако к 6:06 утра оно было восстановлено.

«Подразделения министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона», - написал Михаил Евраев, предупредив местных жителей об опасности обломков беспилотников.

При этом в аэропорту Ярославля вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, но к утру они были сняты, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», - пояснили в ведомстве.

Белгородская область

В результате очередного удара со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.

«В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. От детонации машина загорелась - пожарным расчетом возгорание ликвидировано», - пояснили в оперштабе, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Также, по данным ведомства, Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, получивший акубаротравму и ссадины волосистой части головы.

«После первого обстрела нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», - пояснили в штабе, уточнив также, что повреждены два административных здания и остекление в многоквартирных домах.

В свою очередь мирная жительница села Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области рассказала послу по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, что за ней с мужем охотились украинские дроны, когда они сажали картошку в огороде. Ее рассказ приводит РИА Новости.

По словам женщины, работающей почтальоном, они с мужем услышали, что летит дрон, попытались убеждать в сад и почти укрылись в кустах, когда «он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался». Женщина получила тяжелое ранение руки и уверена, что оператор дрона прекрасно видел, что перед ним не военные, а мирные жители.

«Конечно, это намеренно. (…) Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», - рассказала пострадавшая.

ДНР

Пять мирных жителей получили ранения в результате украинских атак на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сегодня в своем канале на платформе «Макс» мэр города Иван Приходько.

«Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки ранены пять мирных жителей», - пояснил Приходько.

По словам мэра, из-за нападения также поврежден ряд домов.

Херсонская область

В Херсонской области из-за атаки Вооруженных сил Украины были обесточены девять округов, однако электроснабжение оперативно восстановлено. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» губернатор региона Владимир Сальдо.

В 6:32 утра губернатор отметил, что аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО. А уже в 8:07 утра сообщил, что «электроснабжение восстановлено в полном объеме».

Напомним, что 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании общежития, которое в итоге «практически сложилось», находились 86 учеников от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. В ЛНР был объявлен двухдневный траур.