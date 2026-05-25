Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

Министр обороны провёл совещание на одном из пунктов управления.

«Он заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач», — сообщили в ведомстве.

Главе Минобороны представили новые образцы БПЛА, предназначенные для доставки боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения.

Начальник управления беспилотных систем «Востока» доложил, что в рамках набора на военную службу по контракту кратно увеличено число расчётов операторов БПЛА.

«Это усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника и способствует продвижению подразделений», — отмечается в сообщении министерства.

Там добавили, что сформированы расчёты отдельных батальонов беспилотных систем, которые выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач. Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА перехватчиков для повышения эффективности борьбы с дронами самолётного типа.