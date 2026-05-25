$71.2182.54

Военкор объяснил необходимость применения «Орешника» по Украине

Газета.Ru

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что удары по Украине ракетным комплексом «Орешник» стали ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор объяснил необходимость применения «Орешника» по Украине
© Минобороны РФ

По его словам, в ночь на 24 мая Вооруженные силы Российской Федерации наносили комбинированный удар по пунктам от Одессы до Хмельницкого, активнее всего — по Киеву и Белой Церкви.

««Кинжалы» по Киеву — за Дашу и Яну. «Искандеры» по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. «Калибры» по Староконстантинову — за Соню и Алину», — написал Коц, отметив, что каждая боеголовка имела имя и фамилию погибших в Старобельске.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атаки на город Белая Церковь в Киевской области.

Каллас прокомментировала удар «Орешником» по Украине

В министерстве обороны РФ подтвердили эту информацию, заявив о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Опубликованы кадры с места атаки. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.