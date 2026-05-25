Военнослужащий соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Альфа» рассказал, что украинские военные применяют на добропольском направлении в ДНР самодельные мины, замаскированные под обычные комки грязи, передает РИА «Новости». По его словам, такие взрывные устройства активно используются именно на дорогах.

Как отметил оператор беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, для маскировки мин используется монтажная пена. В результате по внешнему виду они напоминают засохшие куски грязи, которые часто можно встретить после проезда техники.

«Они делают мину как будто комком грязи. Машина едет, человек думает, что это просто засохшая грязь на дороге, и наезжает», – рассказал военнослужащий. По его словам, подобные мины чрезвычайно опасны для техники, потому что с первого взгляда их невозможно отличить от обычных загрязнений на дороге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ на днепропетровском направлении используют мины, замаскированные под кедровые шишки, ветки и древесную кору.

На добропольском направлении в ДНР украинские боевики применяют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты.

Морской пехотинец с позывным «Хищник» сообщал о самодельных минах-«цветах», маскируемых под траву или листья.