Шойгу: успешные испытания ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл Запада

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на заседании комитета секретарей Совбезов стран-участниц ОДКБ, что успешные испытания ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл Запада.

«Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов», — цитирует его РИА Новости.

Он также выразил надежду, что эти факторы вынудят западные страны трезво взглянуть на возможные последствия «их авантюрной политики в отношении России и её союзников».

12 мая президенту России Владимиру Путину доложили об успешном пуске ракеты «Сармат». Российский лидер назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

Дальность полёта ракеты может составлять более 35 тыс. км. Ракетный комплекс «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал RT об особенностях ракеты «Сармат».