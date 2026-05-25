Пять украинских дронов сбито за ночь над Тульской областью
Пять украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, подразделения ПВО Минобороны России ликвидировали пять вражеских дронов.
По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлёте к Ярославлю, осколочное ранение получила женщина.