Пять украинских дронов сбито за ночь над Тульской областью

Пять украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, подразделения ПВО Минобороны России ликвидировали пять вражеских дронов.

По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлёте к Ярославлю, осколочное ранение получила женщина.