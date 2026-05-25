Расчет ПВО российских морпехов сбил на Добропольском направлении 260 дронов
Российские морские пехотинцы группировки войск "Центр" сбили на территории Донецкой народной республики более 250 беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА Новости рассказал командир дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Сармат".
Он подчеркнул, что расчет противовоздушной обороны "Костер" действует чрезвычайно эффективно и уже уничтожил 260 целей. В частности, буквально вчера его бойцы пять или шесть беспилотников "Марсианин-2".
"Сармат" отметил, что подразделение продолжает активно работать на передовой в зоне своей ответственности. Расчет регулярно отражает атаки украинских дронов на Добропольском направлении. 23 мая Минобороны Россиисообщило, что средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и 800 украинских беспилотников самолетного типа.
До этого стало известно, что в ночь на 23 мая силы ПВО сбили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией.