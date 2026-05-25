Российские морские пехотинцы группировки войск "Центр" сбили на территории Донецкой народной республики более 250 беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА Новости рассказал командир дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Сармат".

Он подчеркнул, что расчет противовоздушной обороны "Костер" действует чрезвычайно эффективно и уже уничтожил 260 целей. В частности, буквально вчера его бойцы пять или шесть беспилотников "Марсианин-2".

"Сармат" отметил, что подразделение продолжает активно работать на передовой в зоне своей ответственности. Расчет регулярно отражает атаки украинских дронов на Добропольском направлении. 23 мая Минобороны Россиисообщило, что средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и 800 украинских беспилотников самолетного типа.

До этого стало известно, что в ночь на 23 мая силы ПВО сбили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией.