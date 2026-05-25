Группировка "Восток" сорвала контратаку ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных беспилотников группировки "Восток" сорвали контратаку и ротацию ВСУ, уничтожив бронетехнику противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательный расчет БПЛА группировки "Восток" обнаружил выдвижение бронетехники и транспортных средств украинских формирований в Запорожской области. Противник предпринял попытку провести контратаку на наши позиции, а также осуществить подвоз резервов. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов и барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Операторы нанесли серию ударов по перемещающейся технике противника на маршрутах выдвижения. Контратака и ротация противника сорваны", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря точной работе операторов беспилотной авиации уничтожены бронетранспортеры, боевые бронированные машины "Спартан" и "Козак", бронетранспортер М113, а также автотехника. Находившаяся в машинах живая сила украинских формирований ликвидирована.