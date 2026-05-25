На борту министра обороны Британии произошел сбой у российских рубежей

Правительственный самолет Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны Джон Хили, во время полета рядом с российской границей временно потерял сигнал GPS. Об этом сообщает газета The Times.

Инцидент произошел 21 мая, когда британская делегация возвращалась из Эстонии после посещения размещенных там подразделений армии Великобритании.

По данным издания, на самолете Dassault Falcon 900LX внезапно перестала работать спутниковая навигация. Экипаж не стал перезагружать систему в воздухе и продолжил полет с использованием инерциальной навигации.

Газета также сообщила о частичном сбое приборной панели и проблемах с доступом к интернету на борту.

В публикации отмечается, что причины произошедшего официально не названы. При этом The Times допускает возможность внешнего воздействия, однако прямых выводов не делает.

Ранее похожий инцидент произошел с самолетом бывшего министра обороны Великобритании Гранта Шэппса. Тогда потеря GPS-сигнала была зафиксирована во время полета вблизи Калининграда.

Газета The Daily Telegraph ранее писала, что самолеты Dassault Falcon 900LX, закупленные для британского правительства и военного руководства, изначально не оснастили полным набором средств защиты от радиоэлектронного воздействия из-за экономии бюджета.

Позднее власти Великобритании приняли решение модернизировать воздушные суда и установить системы радиоэлектронной борьбы и защищенную авионику, однако сроки завершения работ были перенесены.

На фоне роста напряженности между Россией и странами НАТО случаи сбоев спутниковой навигации в районах Балтийского моря и рядом с российскими границами неоднократно становились предметом обсуждения в западных СМИ и военных кругах.

