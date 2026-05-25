Нанесенный по Украине удар возмездия был адресован Западу. Об этом «Известиям» рассказал военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Он указал, что за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске стоят инструкторы НАТО, тогда как украинцы выполняли роль «исполнителей» чужой воли. Именно поэтому был нанесен ответный удар, продемонстрировавший «показательный пример для Запада», — заявил эксперт.

Ранее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что массированная атака России в ночь на 24 мая стала рекордной для украинской столицы за все время боевых действий. Чиновник пояснил, что в результате российского удара в городе было зафиксировано наибольшее количество повреждений.

24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. В налете были задействованы несколько типов ракет, включая баллистический «Орешник», а также ударные беспилотники.