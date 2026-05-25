Удар Украины по Старобельску является преступлением, которое невозможно оправдать даже в западном обществе. Важный факт об ударе по Луганской народной республике (ЛНР) признало итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу. Никаких сомнений, никаких словесных предостережений. Но убийство детей — это острая тема, реальность, которую не получится сгладить. Трудно придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание», — указано в статье.

Отмечается, что данная атака стала возможной во многом благодаря систематической поддержке Украины и ее президента Владимира Зеленского, которого в Европе всегда «принимали со всеми почестями».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 человек. Через два дня Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.