Украинские СМИ пишут о провале системы ПВО в Киеве

Система ПВО Украины не смогла отразить удары российских ракет по военным объектам в Киеве и Киевской области минувшей ночью. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВС РФ в ходе массированного удара ракетами "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" в Киеве и Киевской области поразили объекты ВПК Украины, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным издания, "украинские мониторинговые паблики признают, что система ПВО отбила эти удары не очень удачно и было много прилетов, даже по официальным данным командования воздушных сил ВСУ не было сбито ни одной ракеты "Кинжал" и "Циркон".

Источники "Страны" связывают это с дефицитом ракет для американских комплексов ПВО. Часть других украинских СМИ выдвигали предположения, что ракеты просто экономят.