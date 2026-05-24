Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ возник конфликт

Публичный конфликт разгорелся между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским из-за контроля над закупками вооружений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине публичный конфликт между министром Федоровым и главкомом ВСУ Сырским. Причиной стал контроль над закупками вооружений. Глава оборонного ведомства пытается полностью отстранить кадровых военнослужащих от обеспечения армии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по некоторым данным, Федоров выступает за отказ от приобретения артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, а также минометов.

