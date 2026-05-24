Израиль заявил о ликвидации в Газе снайпера ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в Газе снайпера батальона "Зейтун" радикального движения ХАМАС, принимавшего участие в атаке на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс- служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля ликвидировала снайпера батальона "Зейтун" ХАМАС в составе бригады города Газа Луая Хишама Махмуда Басала. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск ЦАХАЛ и был уничтожен в результате точного удара", - говорится в заявлении.

"Анализ разведывательных данных указывает на то, что Басал участвовал в атаке на базу "Зиким" во время резни 7 октября", - отметили в пресс-службе.