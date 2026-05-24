Киевский режим, атаковав беспилотниками общежитие в Старобельске ЛНР, показал свое истинное лицо - это фашизм. Об этом заявил иностранным журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В данном случае фашизм (киевский режим - прим. ТАСС) показал свое лицо, свое лицо с окровавленными глазами, глазами, которыми он не видит все происходящее вокруг", - сказал он.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

По данным уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей.