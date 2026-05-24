На Украине допустили увеличение прилетов «Орешника»

Число прилетов баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник» по Украине может увеличиться. Об этом пишет издание Defence Express.

Авторы материала обратили внимание, что между первой и второй атакой прошло чуть больше года, а между второй и третьей — всего четыре с половиной месяца.

«Это позволяет осторожно говорить о том, что в РФ могли нарастить производство этой ракеты», — говорится в статье.

При этом отмечается, что официальных данных о масштабах выпуска «Орешника» нет.

Ранее украинский военный аналитик Иван Киричевский допустил, что Россия могла накопить уже около 10 таких ракет, а американские оценки говорят о примерно 12 ракетах. Он добавил, что «Орешник» остается угрозой, которую невозможно игнорировать, поскольку сейчас ВСУ фактически нечем перехватывать такие БРСД.