В Иране заявили о готовности предоставлять свои энергоресурсы другим странам

Иран, являясь крупнейшим мировым экспортером нефти, всегда готов предоставить свои энергоресурсы другим странам. Об этом говорится в пресс-релизе посольства Ирана в Нью-Дели, опубликованном в связи с утверждениями госсекретаря США Марко Рубио о том, что Тегеран "держит в заложниках мировой энергорынок".

"Посольство Исламской Республики Иран в Индии отвергает недавние высказывания госсекретаря США и подчеркивает, что подобные утверждения представляют собой явную попытку исказить реальность", - заявила дипмиссия.

"Являясь одним из крупнейших мировых экспортеров нефти и энергоносителей, Иран всегда был готов предоставить свои энергетические ресурсы в распоряжение всех стран, включая Индию", - подчеркнуло иранское посольство.

Как отметили в дипмиссии, "что удерживало мировой энергетический рынок в заложниках в последние годы, так это незаконные и несправедливые санкции, введенные США в отношении экспорта иранской нефти".

"Санкции, которые были разработаны и введены в действие в нарушение принципов международного права и Устава ООН с целью оказания экономического давления на Иран", - добавили в посольстве Ирана в Нью-Дели.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что "военные провокационные действия" США и Израиля в регионе Персидского залива в настоящее время нарушают и угрожают безопасности на море и проходу судов в Ормузском проливе.

В субботу в ходе визита в Индию Рубио утверждал, что "Иран держит в заложниках глобальный энергетический рынок". По его словам, США не позволят Тегерану так поступать. Госсекретарь США также подчеркнул, что Иран должен открыть Ормузский пролив для судоходства.