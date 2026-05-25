Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором, как утверждается, показано разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.

На кадрах видно несколько сильно разрушенных строений. Обломки все еще охвачены пламенем. Также видно военных ВСУ.

По словам военкора, объект находится на улице Дегтяревской. Коц отметил, что также пострадало здание командования Сил поддержки ВСУ, находящееся рядом.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атаки на город Белая Церковь в Киевской области.

В министерстве обороны РФ подтвердили эту информацию, заявив о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России.

