В Раде выступили с призывом после удара «Орешником»

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал к завершению конфликта после того, как Россия нанесла удар возмездия по объектам военного управления республики, а также ее авиабазам и военным заводам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Войну надо заканчивать. Мир, а не ракеты. Надо делать все, чтобы это все остановилось», — говорится в публикации.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

24 мая ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.