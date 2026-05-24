Журналист из США Кристофер Хелали посетил место трагедии в Старобельске и заявил, что Россия должна добиться всех целей СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске, прибыли более 50 иностранных журналистов

Среди них был Кристофер Хелали. Он высказал свое мнение по поводу случившегося.

«Война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», — сказал журналист.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что спасательно-поисковые работы в Старобельске завершены. В результате удара погиб 21 человек. В ЛНР объявлен траур в память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.