Иранские военные могли получить спутниковую технику из Китая

Иранский Корпус стражей исламской революции использовал закупочную сеть в Объединенных Арабских Эмиратах для приобретения китайского спутникового оборудования, связанного с программой беспилотников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на утекшие коммерческие контракты и судовые документы.

По данным газеты, в конце 2025 года Воздушно-космические силы КСИР приобрели через компанию из ОАЭ китайские технологии военной спутниковой связи. FT утверждает, что поставки шли через фирму Telesun из эмирата Рас-эль-Хайма.

Речь идет примерно о 1,8 т спутникового антенного оборудования. По данным издания, груз отправили из Шанхая в Иран через дубайский порт Джебель-Али. В документах он был указан как «антенна и аксессуары».

FT пишет, что моторизованная спутниковая антенна диаметром 4,5 м производства китайской StarWin должна была попасть в иранский порт Бандар-Аббас. Китайский контейнеровоз прибыл в Джебель-Али 28 августа, а 23 ноября контейнер забрало иранское судно «Рама III».

По информации газеты, это судно передавало ложные GPS-сигналы, будто находилось у берегов Омана. Однако спутниковые снимки, как утверждает FT, показали его в другом районе, а затем похожее судно заметили в иранском порту Шахид Раджаи, который значился конечным пунктом доставки.

Получателем груза была иранская телекоммуникационная компания Ertebatat Faragostar Kish. По контракту она закупила оборудование через Telesun для Saman Industrial Group, которая с декабря 2023 года находится под санкциями Минфина США.

В Вашингтоне ранее заявляли, что Saman Industrial Group используется как коммерческая структура, связанная с исследовательским подразделением КСИР, занимающимся баллистическими ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками. При этом Ertebatat Faragostar Kish под западными санкциями не находится.

FT отмечает, что КСИР продолжал пользоваться коммерческими каналами в ОАЭ для закупки стратегических технологий даже после западных ограничений против военных поставок Ирану. Газета также напоминает, что свободные торговые зоны в эмиратах давно вызывают опасения из-за возможного обхода санкций.