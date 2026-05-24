В Минобороны РФ рассказали об ударе «Орешником» по объектам в Киеве

Россия не планировала и не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Сегодня ночью с применением «Орешника» и других ракет были атакованы только военные и военно-промышленные цели в Киеве и области. Об этом в канале Max сообщает Минобороны РФ.

В воскресенье военное ведомство распространило заявление, комментируя ночные удары по объектам ВСУ и оборонпрома в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что в ходе массированной атаки были поражены 24 объекта. Они относятся к украинскому ВПК, военной инфраструктуре, а также пунктам управления главного командования сухопутных войск и разведки.

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — отдельно отмечается в заявлении.

В Минобороны добавили, что сегодня ночью применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также ударные БПЛА.

Удар стал ответом на гибель 21 студента в Старобельске после обстрела колледжа украинскими дронами.

Владимир Зеленский сегодня обратился к США, потребовав «решений».