В США сделали предупреждение Прибалтике
Соединенные Штаты не станут вступаться за Прибалтику, если те будут устраивать провокации против России. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья - скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать?.. Почти ничего», - сказал он в эфире YouTube-канала.
При этом Макгрегор напомнил, что у России имеется серьезное преимущество.
Напомним, не так давно Макгрегор заявил, что Украине осталось недолго находиться на «аппарате жизнеобеспечения».