Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой осколочно‑фугасных снарядов для БПЛА дальнего действия. О том, что Украина начала оснащать дроны списанными боеприпасами от советских гаубиц времен Второй мировой войны, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Как отметил эксперт, во время последних атак в нескольких регионах уничтожили несколько украинских дронов FP-1 с советскими снарядами 53-Г-530, использовавшихся для советских 152-миллиметровых гаубиц Д-1. До этого для атак на дроны FP-1 и «Лютый» устанавливали более современные осколочно-фугасные снаряды ОФБ-60-ЯУ с поражающими элементами, которые делают на Украине, однако сейчас с производством этих снарядов возникли проблемы.

Срок годности 53-Г-530 истек, и в России они давно не используются. Такие боеприпасы планово утилизируются из-за риска детонации в любой момент. Однако, уточняет Марочко, на Украине в советские времена было огромное количество складов с артиллерийскими снарядами. Хотя большую часть ВС РФ уничтожили еще в начале СВО, небольшая доля осталась, и ВСУ используют эти снаряды, игнорируя меры безопасности.

Марочко указал на то, что активная фаза боевых действий предполагает очень серьезный расход боеприпасов.

«А некоторые технические моменты сейчас нереализуемы на Украине, так как требуют серьезных производственных мощностей, которые мы регулярно уничтожаем. Это заставляет украинских главарей и военно-преступное руководство пускать в ход снаряды, которые очень опасны для использования», — сказал он.

Военный эксперт также подчеркнул, что срабатывание такого боеприпаса на беспилотнике не гарантировано.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали при ударе по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР) не только дальнобойные дроны, но и более крупное оружие — ракету или авиабомбу.