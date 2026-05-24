Появилось видео массированного удара по Киеву

Российский военкор Юрий Котенок опубликовал нарезку кадров массированного ночного удара по Киеву. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

«Противник сообщает о 50 ракетах и порядка 700 БПЛА», — говорится в подписи к видео.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. Сообщалось, что для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, включая «Циркон» и «Кинжал».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской народной республике.