Глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси»

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в ходе удара ВС РФ по Киеву получило повреждение здание министерства иностранных дел и обвинил Россию в атаке на «центр Древней Руси». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, речь идет о «незначительных повреждениях в результате взрывов, прогремевших неподалеку». Сибига написал, что «украинская дипломатия продолжит эффективно выполнять свои задачи, противодействовать российской агрессии и приближать мир».

«Важно также отметить, что российские удары были нанесены по историческому району, по самому центру Древней Руси. Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — написал Сибига.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удары по Украине в ночь на 24 мая ответом на атаку колледжа с детьми в Старобельске. Российский политик призвал военных не прекращать удары, а наоборот бить «еще гораздо сильнее».

В Киеве повреждены здания МИД и налоговой службы после ночных взрывов

Ранее Коц прокомментировал удар по Киеву фразой «верховный обещал – армия исполнила».