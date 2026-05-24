ВС России нанесли удар "Орешником" по объектам военного управления Украины

ВС России нанесли массированный удар комплексом "Орешник", ракетами "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и другими по объектам военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВС РФ нанесен массированный удар... по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны пояснили, что атаковали цели на Украине баллистическими ракетами "Орешник" и "Искандер", гиперзвуковыми "Кинжалами", крылатыми "Цирконами", а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками.

Ведомство подчеркнуло, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки гражданских объектов в России.

Минобороны подчеркнуло, что цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Сегодня ночью в Киеве и окрестностях прогремело несколько серий мощных взрывов. Очевидцы сняли моменты ударов на видео.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждениях от взрывов во всех районах украинской столицы. Госслужба Украины по ЧС сообщала о взрывах в Белоцерковском, Броварском, Вышгородском, Фастовском, Бучанском и Бориспольском районах Киевской области.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил, что это был ответ на атаку ВСУ по колледжу с подростками в Старобельске.