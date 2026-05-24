Минобороны России сделало заявление об ударе возмездия

Министерство обороны России распространило заявление, в котором подтвердило, что ВС РФ минувшей ночью нанесли удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе ракетами "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Как подчеркивается в заявлении, опубликованном на канале ведомства в мессенджере "Макс", массированный ракетный удар был нанесен по ключевым объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины в ответ на террористические атаки Киева против гражданского населения России.

Российские войска задействовали весь спектр новейшего высокоточного и гиперзвукового вооружения для подавления военной инфраструктуры противника.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"», — заявили в ведомстве.

В ходе операции также активно применялись крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования совместно с ударными беспилотниками.

Все намеченные цели, включая пункты военного управления и объекты украинского военно-промышленного комплекса, были успешно нейтрализованы.