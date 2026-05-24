На Украине заявили о прилете «Орешника» в район под Киевом

Ракету «Орешник» якобы могли применить для удара по Белоцерковскому району Киевской области (Украина) в ночь на воскресенье, 24 мая. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат. Его слова передает издание «Политика Страны» в своем Telegram-канале.

Других подробностей об этом ударе Игнат не привел. Официально российские власти о запуске «Орешника» не заявляли.

Ранее на Украине показали видео предполагаемого попадания ракеты «Орешник». На кадрах, которые распространяются в местных пабликах, видна разделяющаяся на последнем этапе боеголовка.