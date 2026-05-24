Командир ВСУ попытался уговорить военного не сдаваться в плен

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался убедить находившегося на передовой бойца не покидать позиции и не сдаваться в плен российским военным. Это следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

«Просто сдаться? В плен — не вздумай, ты эту фигню прекращай», — заявил он.

Ранее стало известно, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. С января по октябрь 2025 года из рядов ВСУ дезертировали или ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 176 тысяч человек.