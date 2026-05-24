ВС Польши подняли в воздух военную авиацию якобы из-за активности РФ

Польские самолеты были подняты в воздух якобы из-за активности авиации России, утверждает оперативное командование ВС Польши.

"В связи с деятельностью российской авиации дальнего действия, <...> в нашем воздушном пространстве действует военная авиация", - говорится в сообщении командования, размещенном в Х.

В публикации также отмечается, что оперативное командование мобилизовало имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы, включая наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.