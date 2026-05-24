Украинские спецслужбы вербовали смертников под видом силовиков РФ

ФСБ сообщила о трех терактах, совершенных в 2025–2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске с использованием смертников, которых, по версии спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы через мошеннические колл-центры.

Как утверждают в ведомстве, исполнители до последнего момента считали, что действуют в интересах российских правоохранительных органов.

В Центре общественных связей ФСБ также заявили о предотвращении взрыва в Белгородской области. По данным спецслужбы, теракт в людном месте должна была совершить местная жительница, которую якобы обманом убедили выполнять указания под предлогом помощи российским силовикам.

В ведомстве утверждают, что взрыв должен был привести к гибели самой женщины и жертвам среди мирного населения. Другие детали предотвращенного нападения не раскрываются.

По версии ФСБ, схема с использованием так называемых «живых бомб» активно применяется украинскими спецслужбами. В сообщении говорится, что исполнителей вербовали через телефонных мошенников.

Ранее ФСБ заявляла, что в феврале 2025 года в Москве смертник устроил теракт, при котором погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.