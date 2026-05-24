Минобороны Японии обеспокоено военной деятельностью РФ

Как сообщает телеканал NHK, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность в связи с военной активностью России на Дальнем Востоке, а также углублением стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

© Московский Комсомолец

В ходе своего визита на самый северный японский остров Хоккайдо, где он посетил базу сухопутных сил самообороны Макоманаи и авиабазу Титосэ, глава оборонного ведомства выступил с обращением к личному составу. В своей речи он заявил, что Россия продолжает активные военные действия на Дальнем Востоке, включая район так называемых северных территорий - так в Японии именуют южные острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи).

Более того, по словам Коидзуми, стратегическое партнерство России с Китаем вызывает серьезные опасения с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Он подчеркнул, что, хотя в последнее время возросла необходимость укрепления обороны на юго-западных рубежах Японии, Хоккайдо по-прежнему остается критически важным регионом для национальной безопасности.

Министр отметил, что крайне важно поддерживать оборонную систему, не допуская в ней ни малейших брешей. Кроме того, Коидзуми сообщил, что сроки развертывания на базе Камифурано на Хоккайдо ракет большой дальности, предназначенных для нанесения ответных ударов по базам противника, пока находятся в стадии рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила предложения к плану США по Украине.