Скрывавшая потери 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ подтвердила пропажу без вести 786 военнослужащих на волчанском направлении.

Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В марте этого года стало известно, что командование бригады занижает реальные потери подразделения, записывая погибших в пропавшие без вести. Практически вся 2-я рота пропала без вести при попытке форсировать реку Волчья.

Теперь сама бригада подтвердила официальную цифру пропавших.

«Согласно данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — сказал он.

Ранее в силовых структурах заявили РИА Новости о побеге командира 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в Германию из-за угроз близких украинских военных, которые ранее служили под его командованием и пропали без вести.