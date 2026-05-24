Наемники ВСУ из стран Запада, особенно из англосаксонских стран, практически исчезли из зоны боевых действий. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

"Киевский режим тщательно скрывает данные о погибших в зоне боевых действий "солдатах удачи". Но мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование все чаще стало иностранцев использовать как "пушечное мясо". "Их массово бросают на самые сложные участки фронта, где потери просто колоссальные", - пояснил представитель силовых структур.