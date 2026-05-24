Сложившаяся на Украине ситуация может привести к началу глобального конфликта. С такой точкой зрения выступил полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина может внезапно выйти из-под контроля. Несложно представить, что это выльется в глобальный конфликт довольно резко», — сказал аналитик.

Он также сравнил ситуацию в мире с годами, предшествовавшими Первой Мировой войне. По мнению Уилкерсона, сейчас мир ведет себя так же, как это было в 1913-1914 годах, и страны выбирают стороны в будущем конфликте.

Ранее экс-премьер министр Украины Николай Азаров обвинил лидера страны Владимира Зеленского в том, что он способствует эскалации конфликта на Украине, и в дальнейшем это может обернуться третьей мировой войной.