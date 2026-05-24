США начали тестировать опасное оружие против Ирана

Военно-морские силы США приступили к боевой эксплуатации лазерного оружия в зоне ближневосточного конфликта. Два ракетных эсминца класса Arleigh Burke — USS Spruance и USS John Finn — несут дежурство в Персидском заливе с установками ODIN, пишут «Известия».

Как поясняют военные, комплекс не уничтожает цели физически, а ослепляет оптику дронов и инфракрасные головки самонаведения ракет, полностью срывая их миссию.

Экономика такого оружия выглядит убийственно привлекательной: себестоимость одного лазерного импульса измеряется центами, что позволяет не тратить дорогостоящие зенитные ракеты на дешёвые квадрокоптеры.

Кроме того, установка мгновенно перенацеливается, обеспечивая высокую скорострельность. Энергетические установки крупных эсминцев легко справляются с колоссальным энергопотреблением лазеров, что и позволило проверить технику в реальном боевом походе.