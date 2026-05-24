В районе Одессы на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

В районе Одессы на Украине на фоне воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" в Telegram-канале.

"В Одесском районе прозвучал взрыв", — указывается в публикации. Другой информации издание не привело.

Также сообщалось о взрывах в Изюмском районе Харьковской области. По информации онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе в данный момент действует воздушная тревога. Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом.

После перерыва длительностью до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.