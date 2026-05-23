В США допустили отсутствие новых ударов по Ирану

Нового удара США по Ирану, скорее всего, не будет, стороны близки к соглашению. Такую вероятность в соцсети X допустил журналист Axios Барак Равид.

Высокопоставленный американский чиновник, ознакомленный с деталями переговоров, заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении войны, указал Равид.

«Он отметил, что оставшиеся разногласия сосредоточены на формулировке нескольких пунктов», — добавил журналист.

Ожидается, что Трамп поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня вечером, чтобы обсудить сделку с Ираном, уточнил Равид.

Ранее американский лидер пригрозил Ирану сильными ударами, если сделка не будет достигнута.