Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00:32 мск. После этого в течение нескольких минут предупреждение распространилось на все регионы страны.

Согласно информации ресурса, в настоящее время тревога продолжает действовать на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.