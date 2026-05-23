$71.2182.54

Украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в Пермском крае

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Max сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в Пермском крае
© Лента.Ru

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских дронов на подлете.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников», — указал политик.

По его данным, никто не пострадал.

7 мая Махонин также сообщал о прилете дрона по промышленному предприятию в Пермском крае.