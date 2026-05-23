Военный эксперт рассказал о возмездии России Украине за погибших в Старобельске

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске Россия может ответить «Цирконом», «Кинжалом» и «Искандерами». Об этом военынй эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию aif.ru.

По словам эксперта, выбор оружия зависит от того, какие именно объекты будут выбраны для удара возмездия. В качестве целей, являющихся символом действующей власти, эксперт назвал здания главного управления разведки (ГУР) Украины и службы безопасности Украины (СБУ), а также здания Министерства обороны и аппарата президента и правительства.

По мнению Кнутова, удар должен быть нанесен по центрам, связанным с режимом. Хотя из зданий, скорее всего, давно все вывезли, руины этих учреждений станут важным символом скорого падения действующей власти в Киеве.

22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

В России ответили на реакцию Запада по удару по колледжу в ЛНР

Вскоре после этого Владимир Зеленский со ссылкой на западные данные предупредил о готовящемся со стороны России комбинированном ударе возмездия с применением «Орешника».