Война с Российской Федерацией станет катастрофой для Европейского союза, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

Автор публикации задался вопросом, разве цель Парижа — это война с Россией.

«Чтобы создать в ЕС "европейскую армию", провести силовой переворот в пользу "европейского государства" и одновременно позволить Макрону отложить президентские выборы?», — поинтересовался французский политик.

Филиппо также призвал прекратить поддержку Киева.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле говорили о том, что российская сторона никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов. Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от тенденции на милитаризацию континента.