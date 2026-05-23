Запад прекрасно осведомлен об ударе по колледжу в ЛНР, несмотря на их заявления.

Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Запад демонстрирует запредельную подлость, "не замечая" удар нацистов по колледжу в Старобельске. Ведьмы Евросоюза цинично тараторят по команде: "нет ясности", "нет доказательств", а на самом деле, прекрасно осведомлены о происходящем», — написал он.

Военкор также отметил, что западная агентура спецслужб поставляет информацию из России.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал выродками представителей Дании и Латвии в ООН после их слов об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР.