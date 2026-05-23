Глава Энергодара сообщил о непрерывных ударах дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины в субботу без остановки атакуют дронами Энергодар Запорожской области, в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также машины, автобусы, крыши домов, заявил в интервью РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов.

«Город сегодня непрерывно атакуют дронами (ВСУ)», - поделился подробностями он.

По информации собеседника агентства, под ударами оказываются машины, вышки сотовой связи, крыши жилых домов, а также объекты городской инфраструктуры.

Повреждения получили два автобуса, отметил он.

По данным градоначальника, пострадавших от атак нет, Энергодар остается обесточенным, работают резервные источники энергии.