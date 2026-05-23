«Радиостанция Судного дня» второй день подряд выходит в эфир

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир второй день подряд.

Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 94066 09270 32781 СКАЗОПАТ 7507 4374 СНОПОТЮЛЬ 5422 8119», — говорится в посте, появившемся в 18:33.

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «жужжалкой».

21 мая в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало шесть сообщений за сутки. Первое слово «жестокаин» появилось в 7:09, затем последовали «ляповнук», «блиноспас» и «вруновал». О них сообщалось в 9:10, а последними сигналами в 11:03 стали «королевна», «капосук» и «братошик».

До этого стало известно, что с начала 2026 года радиостанция УВБ-76 стала вещать активнее, чем в прошлом году. Так, в период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.