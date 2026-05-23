США захотели увеличить численность армии

Соединенные Штаты в 2027 году намерены еще больше увеличить численность вооруженных сил. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне реформы ведомства по преодолению кризиса комплектования, пишет РИА Новости.

В мае председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн заявил, что сейчас в американской армии служат порядка 1,8 млн человек.

"В следующем году, когда мы увеличим численность армии, она будет еще больше", - поделился подробностями Хегсет, выступая перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт в штате Нью-Йорк.

Американская армия полностью выполнила свои цели на 2026 год по приему рекрутов, отметил шеф Пентагона.

Ранее руководство вооруженных сил США было вынуждено повысить возрастной порог для новобранцев в сухопутные войска с 35 до 42 лет. Повышение возрастного ценза – часть продолжающейся реформы Пентагона, направленной на преодоление кризиса комплектования в 2022-2023 годах.