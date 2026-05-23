В Белгородской области ВСУ дважды обстреляли ракетами поселок

В Белгородской области поселок Борисовка Борисовского округа два раза подвергся ракетным ударам. О пострадавших в результате прилетов снарядов не сообщается: в сообщении оперштаба области говорится, что эта информация уточняется.

На данный момент известно о пяти загоревшихся автомобилях. Пожарные оперативно ликвидировали все возгорания.

Также частично разрушено административное здание. В нескольких многоквартирных домах и двух коммерческих объектах выбиты окна.

На месте работают оперативные службы.