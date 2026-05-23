Попавший в плен колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско призвал сограждан в рядах ВСУ связаться с российскими военными и сдаться им. Соответствующее заявление он сделал в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как ранее отметили в российских силовых структурах, колумбиец был взят в плен военнослужащими 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" в районе села Старица в Харьковской области. Ранее он смог связаться со своими родными в Колумбии и попросил родителей заявить в полицию на вербовщика в ВСУ из Боготы.

"Этот контакт [российских силовиков], который находится с вами на связи [бот "Спаси жизнь"], умоляю вас, попробуйте передать его как можно большему количеству людей, которые сейчас на Украине, которые написали с тем, чтобы передать информацию от меня. Скажите им, что этот контакт поможет им выбраться оттуда живыми здоровыми и что они смогут вернуться домой без каких-либо проблем с кем-либо", - сказал он, обращаясь к родителям, в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Колумбиец отметил, что с ним обращаются очень хорошо.

"Россия была ко мне очень добра с первого дня, и благодарность, которую я к ним испытываю в этот момент, огромна. Потому что они сделали для меня все, и знаю, что из-за тех или иных обстоятельств я пока не смог вернуться домой. Но скоро вернусь. А Россия всегда держит свое слово. Так что, мама, папа, тем, кто сейчас на Украине, пусть вам удастся передать им этот контакт", - добавил пленный.

Ранее колумбиец сообщал, что украинские вербовщики в Колумбии набирали наемников для ВСУ из числа уличных торговцев. Каждому вербовщику предстояло набрать определенное количество людей, и за каждого приведенного человека они получали денежное вознаграждение.

Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало, что в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как "пушечное мясо", их жизни никто из украинского командования не жалеет.