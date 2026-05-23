Украинские БПЛА ударили по транспортному цеху ЗАЭС

Транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова попал под удар ВСУ. Об этом ЗАЭС сообщает в Telegram-канале.

На станции зафиксировали 10 прилетов беспилотников. При этом были повреждены восемь автобусов, на которых перевозят сотрудников ЗАЭС.

В посте говорится, что в Энергодаре тоже пострадали два автобуса: город находится почти под беспрерывными обстрелами. Из-за них под удары попадают машины, антенны мобильной связи, крыши жилых домов и объекты городской инфраструктуры.

«Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара», — отметили на станции и назвали обстановку в регионе «крайне напряженной».

Неделю назад у энергоблоков ЗАЭС упал дрон. Тогда обошлось без последствий, но на станции назвали атаку БПЛА «беспрецедентной»: она угрожала безопасности целого региона.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.